"Живи сильно": у мережі активно поширюється запис з Лободою, яка в 2013 році рекламувала "Оплот" (відео)

В мережі опублікували відео, на якому відома українська співачка Світлана Лобода рекламує проросійську організацію "Оплот", яка згодом стала терористичною.

Відео було опубліковано в мережі YouTube на каналі "Опломбування-інфо". Запис датований 2013 роком, ще до початку війни на Донбасі, повідомляє "Еспресо".

"Ну що, друзі, "Оплот" живи сильно", - говорить на відео співачка.

Зазначимо, незважаючи на термін давності зробленого запису, його активно поширили в мережі тільки зараз.

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Нагадаємо, "Оплот" був спочатку бійцівським клубом з Харкова, який під час подій Євромайдану посів, разом зі своїм лідером Євгеном Жиліним, проросійську позицію.

Згодом члени донецького відділення "Оплоту", лідером якого був Олександр Захарченко, відокремилися і створили власний терористичний батальйон "Оплот".