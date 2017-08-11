Суд заарештував екс-посадовця "Укравтодору", підозрюваного у розкраданні коштів на проект "Стіна"

Суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у розкраданні коштів на проекті "Стіна" Сергію Значко. Про це повідомляє ТСН.

Сергій Значко – колишній директор і заступник директора чернігівського управління "Укравтодору". Суд призначив йому два місяці арешту із можливістю внесення застави на суму 505 тис. грн.

Прокуратура вимагала заставу у розмірі 5 млн 245 тис. грн.

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8 серпня у справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" було затримано шістьох осіб. Затримання проводилось детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої аниткорупційної прокуратури. Очільник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький допустив можливість нових затримань у справі розкрадання коштів для будівництва стіни на кордоні з Росією.

На проекті "Стіна" було розікрадено 16 мільйонів гривень.