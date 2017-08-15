СБУ з'ясовує інформацію про затриманого в Криму "українського диверсанта"

У Службі безпеки України з'ясовують інформацію щодо затримання у тимчасово окупованому Криму нібито «агента» Служби. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

«Зараз ми з'ясовуємо», - сказали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Геннадія Лімешка, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір здійснити «диверсії» на об'єктах інфраструктури.

«Встановлено, що громадянин України Лімешко Геннадій Геннадійович, уродженець Харківської області, який раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ, 9 серпня 2017 прибув до Криму», - йдеться в повідомленні ФСБ.

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Стверджується, що він, «відповідно до завдання СБУ», мав «привести в непридатний для експлуатації стан лінії електропередач Судак - Новий Світ з метою припинення (обмеження) подачі споживачам електричної енергії», «знищити (пошкодити) шляхом підпалу лісові масиви в районі Судак - Рибаче - Алушта», «створити умови для обвалу гірських порід з метою перекрити автомобільну трасу Судак - Новий Світ», «підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі сел. Рибаче».

Повідомляється, що 12 серпня 2017 року Лімешка було затримано співробітниками окупаційних органів служби безпеки при спробі пошкодити лінію електропередач у районі траси Судак - Новий Світ.