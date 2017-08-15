Мати затриманого в Криму українця-"диверсанта" вважає, що він зізнався під тортурами

Мати затриманого в окупованому Росією Криму Геннадія Лимешка Римма Рижкова стверджує, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами.

Про це вона розповіла 15 серпня кореспондентові Крим.Реалії.

"Після затримання в нього ніс був збитий, і на щоці теж садна. На цьому відео й дурневі видно, що все замазане кремом, тільки око чорне. І розповідає як по писаному. А те, що він проходив навчання, ми чуємо вперше", – сказала мати затриманого.

Читайте такожВизнав провину: російські силовики продовжують сипати подробицями затримання "українського диверсанта" (відео)

За словами Римми Рижкової, востаннє її син виходив на зв’язок зі своєю дружиною 9 серпня, зазначає Крим.Реалії. Вона додала, що Геннадій із травня цього року перебував у Маріуполі.

"Він поїхав з дому в травні цього року в Маріуполь на роботу. Дзвонив дуже рідко, частіше писав. Тільки всі переговори були на домашню тематику. У нього тут маленька дитина, немає ще й року. Дитина хворіє, він і поїхав на заробітки до Маріуполя", – розповіла Рижкова.

Дружина затриманого Ірина Лимешко повідомила, що її чоловік не винен.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Геннадія Лимешко, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір зробити "диверсії" на об'єктах інфраструктури.

У Службі безпеки України назвали повідомлення ФСБ Росії про затримання "агента СБУ" в тимчасово окупованому Криму черговою провокацією і фейком.