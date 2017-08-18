Більше половини читачів УНІАН вважають Росію причетною до чуток про українські двигуни для ракет в КНДР – опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 32% наших читачів вважають, що насправді Росія сама постачала двигуни для ракет КНДР, а потім вирішила підставити українську сторону.

Ще 25% наших читачів також вбачають російський слід в історії с нібито зв’язки України з ракетною програмою Кім Чен Ина і вважають цей матеріал спланованим фейком.

Читайте такожПорошенко доручив запросити в Україну авторів статті The New York Times

При цьому 25% респондентів відповіли, що відчувають гордість за ракети виробництва українського підприємства «Південмаш», а 9% поцікавилися, коли вже такі ракети потраплять на озброєння української армії.

Водночас ще 9% опитаних все ж припускають, що українські ракетні двигуни могли потрапити до КНДР, але такі угоди були укладені ще за часів Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2017 року американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу "Південмаш".

Читайте такожПолторак назвав "абсолютним фейком" інформацію про "ракетні" зв’язки України з КНДР

У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов одразу ж заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї, і заявив, що ймовірно ця заява має російське походження з метою дискредитації України.

На самому "Південмаші" також спростували цю заяву.

При цьому експерт Майкл Іллман, на чиї дані посилалися в матеріали, наступного дня й сам написав у своєму Twitter, що малося на увазі, що "Південмаш" міг бути лише одним з можливих джерел поставок, так само як і Росія.