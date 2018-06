Готується книжка невиданих раніше оповідань Воннегута

14 оповідань Курта Воннегута, які раніше ніколи не публікувалися, будуть видані книжкою, яка одержала назву "Подивися на пташку" (Look at the Birdie). Видавництво Delacorte Press має намір відкрити невідомого Воннегута читачам у листопаді 2009 року, повідомляє AP.

Також у планах видавництва - перевидання 15 книжок письменника, зокрема "Бійні номер п`ять" і "Сирен Титану", ще одне видання неопублікованих робіт, а також збірник листів Воннегута.

Видання творів, що не публікувалися за життя письменника, було розпочате в 2008 році збіркою "Армагеддон в ретроспекції" (Armageddon in Retrospect). Його відкриває передмова сина прозаїка, лікаря і письменника Марка Воннегута. До книги ввійшли есе на тему війни і миру.

Курт Воннегут помер 11 квітня 2007 року в Нью-Йорку, йому було 84 роки. За життя письменника було видано 14 романів, багато з яких стали бестселерами, і кілька збірок оповідань.

