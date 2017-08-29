Сину Шуфрича оголосили підозру у справі про ДТП

Сину народного депутат від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича оголосили підозру у кримінальному провадженні про вчинення ДТП, внаслідок якого постраждав чоловік.

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Про це прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно, за погодження з прокуратурою м.Києва, слідчим СУ ГУ НП України в м. Києві оголошено підозру 23-річному Нестору Шуфричу, який вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода", - повідомила вона.

Сарган зазначила, що, відповідно до медичної документації щодо травм, отриманих постраждалим, дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"Після оголошення про підозру водію та його адвокату вручено клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке буде скеровано до Шевченківського райсуду столиці для прийняття рішення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до суду скеровано клопотання про арешт автомобіля, за кермом якого під час ДТП перебував вказаний водій.

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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Нестор Шуфрич - син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

У прес-службі депутата стверджували, що Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постраждалий у ДТП чоловік перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 без свідомості. До клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими лікарями.

28 серпня у ЗМІ з’явилась інформація з посиланням на батька постраждалого, що Мельниченко перебуває у свідомості та намагається спілкуватись.