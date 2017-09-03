У серпні Міграційна служба прийняла понад 1400 рішень про примусове повернення іноземців

В Україні з міркувань національної безпеки і з метою захисту українського суспільства тривають системні заходи з протидії незаконній міграції. До цієї роботи залучені Міграційна і Прикордонна служби, Національна поліція і Служба безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба Держміграційної служби України в Facebook.

У відповідності з вимогами українського законодавства, іноземці та особи без громадянства перебувають на території України виключно на підставах, визначених законом. Таке ж законодавство діє в більшості країн світу, в тому числі в усіх країнах ЄС.

Перебувають в Україні іноземці на рівних правах з громадянами України, зобов'язані поважати та дотримуватися українського законодавства. Після того, як закінчилися підстави для перебування на території нашої держави, іноземець зобов'язаний самостійно залишити територію України у відповідності з вимогами закону.

У разі виявлення іноземця або особи без громадянства, які не мають підстав для перебування в Україні, або на строк дії таких підстав закінчився, такі особи підлягають притягненню до адміністративної відповідальності за статтею 203 Купап, при цьому щодо них виноситься рішення про примусове повернення. У разі невиконання такого рішення, матеріали направляються до суду для винесення рішення про примусове видворення.

Підстави для перебування Давида Саакашвілі в Україні закінчилися ще у квітні 2017 року, при цьому інформація про законною скасування дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання Давида Саакашвілі поширив 16 квітня в соцмережах його брат Міхеїл. Відразу після скасування підстав для перебування в Україні ця особа зобов'язана залишити територію України, однак цього зроблено не було, що є проявом неповаги і порушенням українського законодавства.

2 вересня порушник був виявлений співробітниками Нацполиции і доставлено в підрозділ Міграційної служби.

Після з'ясування всіх обставин перебування особи на території України та надання ним пояснень, співробітниками Міграційної служби було правомірно винесено рішення про його примусове повернення. Згідно з законом та прийнятим рішенням, порушник повинен покинути територію України, тобто виїхати в будь-яку країну світу, в іншому випадку він за рішенням суду може бути примусово висланий в країну громадянської належності.

Загалом лише протягом серпня 2017 року в Україні виявлено і притягнуто до адміністративної відповідальності майже 3,5 тис. порушників міграційного законодавства, винесено близько 1400 рішень про примусове повернення, при цьому в 280 випадках прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України.