У Києві знайшли зниклу з Майдану скульптуру часів Революції гідності (фоторепортаж)

У столиці знайшли зниклу скульптуру часів Революції гідності "Новій Україні", яку подарував українцям французький скульптор П'єр Сассон.

Про це кореспондента УНІАН повідомив куратор арт-проекту Олег Соснов.

"Три роки тому мій знайомий, відомий скульптор з Франції П'єр Сассон написав мені, що хоче допомогти протестувальникам і запропонував зробити мистецький об'єкт та встановити його на Майдані. Він назвав свою роботу "Новій Україні". Вона символізує появу України на геополітичній карті світу. Голова, руки і стопи фігури символізують єдність континентів. Концентричні кола навколо рук, стоп і голови символізують вплив України на всі подальші події у світі", - сказав Соснов.

Він також зазначив, що скульптуру установили на Майдані Незалежності 7 січня 2014 року Згодом, коли з Майдану Незалежності все демонтували, вона зникла.

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"Через знайомих ми знайшли її на задньому дворі музею Гончара. Вона чомусь була пофарбована у білий колір. Можливо, так її хтось ходів привласнити. Ми відреставрували її і подарували Музею Майдану", - сказав Соснов.

Куратор уточнив, що скульптура зроблена з рожевого каїрського мармуру, має вагу майже 5 тонн.

Тимчасово скульптура зберігатиметься у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у запасниках, а згодом, коли буде створено Музей Майдану, постійно експонуватиметься там.