В "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявляють про блокування поліцією "тітушок" на пункті пропуску "Краковець"

«Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявляють про блокування поліцією «тітушок» на пункті пропуску «Краковець», де сьогодні очікують на прибуття з Польщі екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі, якого президент України позбавив українського громадянства.

Про це повідомляє «Штаб блокади торгівлі з окупантами» у Facebook.

«В таборі в Краковці блокують зв'язок, на жаль, пряму трансляцію запустити поки не вдається», - заявили активісти.

За їхніми словами, зараз на сцені біля табору виступають активісти, волонтери, депутати та громадські організації. В таборі панує гарний настрій.

«Поліція заблокувала «тітушок», провела обшук та перевірку їхньої зброї. Невдовзі провокаторів відвезли в невідомому напрямку», - стверджують активісти.

Також зазначається, що за порядком в таборі пильнують ветерани АТО.

«Хлопці зі Штабу блокади та ветерани батальйону «Донбас» вишукувались кордоном для оборони табору від можливих нападів провокаторів та поліцейських», - йдеться у повідомленні.

Водночас вони заявлять, що на польській території пункту пропуску скупчилась велика черга автомобілів.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Між тим, у Державній прикордонній службі заявляють, що не збираються пропускати Саакашвілі Саакашвілі в Україну.

За словами першого заступника голови ДПСУ Василя Серватюка, Саакашвілі має кілька українських паспортів - внутрішній і два закордонних.

«Відповідно до рішення уповноваженого державного органу ці паспорти не дійсні. І Державна прикордонна служба України має доручення вилучити ці паспорти. Тобто, вилучаємо паспорти, оформлюємо документи і повертаємо його (Саакашвілі - УНІАН) на територію держави, з якої він прибув», - сказав Серватюк.