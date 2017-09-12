Викладачі Львівської політехніки пропонують дати університету ім'я Бандери

Група викладачів кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету "Львівська політехніка" виступила із ініціативою надати вишу ім'я провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Про це повідомляється на сайті університету, передає ТСН.

Автори ініціативи вважають, що Бандера був найвидатнішим українським історичним діячем з усіх, що перебували у стінах Львівського політеху (провідник націоналістів навчався тут у 1928–1933 роках).

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"По-друге, він – символ української нації, національний герой, взірець мужності й звитяги в боротьбі за незалежну Українську державу", - зазначають вони.

Що стосується видатних українських науковців і педагогів, які працювали у Львівській політехніці в різні часи, то, на думку групи викладачів, їхніми іменами слід назвати інститути й кафедри університету.

"Наприклад, ім'я Івана Левинського пасувало б Інститутові архітектури, Євгена Перхоровича – Інститутові механіки, Юліана Гірняка – Інститутові хімії тощо", - йдеться у повідомленні.

"Переконані, що Львівській політехніці треба взяти приклад з Київської міської ради, яка, незважаючи на стоголосий гавкіт внутрішніх і зовнішніх українофобів, таки перейменувала Московський проспект у столиці на проспект імені Бандери, а проспект Ватутіна – на проспект Романа Шухевича", - підсумували ініціатори.

При цьому вони зазначили, що їхні колеги з кафедри сприйняли цю ініціативу неоднозначно.