Керують два директори: Києво-Печерському заповіднику не можуть обрати нового управлінця

На конкурс генерального директора "Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника" оголосять новий відбір, оскільки попередній зірвався. Про це заявили в міністерстві культури, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі заповідник має одразу двох керівників. Олександр Овчар – перший заступник директора, має наказ про своє призначення, підписаний його колишнім керівником Любомиром Михайлиною. Олександр Рудник – тимчасовий виконувач обов'язків, призначений профільним міністерством.

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У Мінкульті пояснюють такий парадокс тим, що керівника для заповідника мали обрати за конкурсом, бо контракт зі старим закінчився на початку вересня, обирати мала спеціальна конкурсна комісія із 9 членів – представників трудового колективу, громадських організацій та міністерства. Але коли настав час, комісія не зібрала кворуму.

Оскільки конкурс не відбувся, урядовці призначили тимчасового директора, бо певні – це в межах закону про органи центральної влади. Обранець міністерства не пов'язаний з культурою і наразі дбає про управління музеєм – контролює, аби співробітники виконували плани, що їх уже затвердили раніше. Призначення ж наступника Михайлини пояснюється звичною практикою обіймання посади керівника його заступником – до обрання нового повноправного керманича. Тепер у цій колізії буде розбиратися суд.

У конкурсній комісії у зриві конкурсу звинувачують Мінкульт, бо саме троє його представників не з'явилися на відбір. Через це члени комісії вже звернулися до Генпрокуратури. Урядовці ж мають до комісії свої претензії, головною з яких упередженість – ніби вони лобіюють призначення Михайлини. Ситуацію коментував навіть прем'єр-міністр – Гройсман закликав провести прозорий і об'єктивний конкурс. У міністерстві ж культури уточнюють, що конкурс варто поновити, коли скінчаться всі судові тяганини та перевірки.

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До цього схиляються й експерти. "Макисмальна прозорість у проведенні цього конкурсу, і максимальна відкритість – вони будуть сприяти покращенню ставлення до цієї ситуації", - каже віце-перзидент Бюро УНК ІКОМОС Олена Сердюк. Тим паче заповідник уже не перший рік під пильним оком ЮНЕСКО, бо лавра – перлина не лише української культури, а й світової.