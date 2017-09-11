У Британії назвали майбутні навчання Росії й Білорусі провокацією НАТО

Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що майбутні масштабні спільні військові навчання Росії і Білорусі мають на меті спровокувати союз НАТО і випробувати його обороноздатність. Про це він заявив в ефірі BBC, передає Радіо Свобода.

«Росія випробовує нас за кожної можливості. Перед нами постає дедалі агресивніша Росія, і ми маємо давати собі з цим раду. Тому союз НАТО має бути сильним», - сказав Феллон.

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Він зазначив, повторивши оцінку низки інших західних посадовців, що в навчаннях «Захід-2017» візьме участь «понад 100 тисяч російських і білоруських військових… на кордонах НАТО».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього ж дня в інтерв’ю BBC знову закликав Росію до повної відкритості в інформуванні про навчання.

Він нагадав, що Росія має звичку занижувати чисельність військ, що беруть участь у навчаннях, і використовувати «дірки» в міжнародних домовленостях, щоб уникати міжнародного спостереження.

«Ми вже бачили раніше, що Росії використовує великі військові навчання як прикриття для агресивних воєнних дій проти своїх сусідів або як попередника таких дій. Так сталося з Грузією 2008 року, коли Росія вторглася до Грузії, так сталося і з Кримом 2014 року, коли вона незаконно анексувала Крим», - сказав Столтенберг.

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Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активну фазу спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії «Захід-2017» заплановано на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, і задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.