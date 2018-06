Святослав Вакарчук їде викладати до Стенфордського університету

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук скористається творчою паузою для поїздки до одного з найпрестижніших світових вишів, де одночасно і навчатиметься, і викладатиме.

Музиканта запросили до Центру демократії, розвитку та верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стенфордському університеті, – передає Таблоїд.

«Стенфордський центр демократії, розвитку та верховенства права (CDDRL) радий вітати Святослава Вакарчука в якості запрошеного викладача на осінній семестр», – повідомляється на офіційному сайті закладу.

У рамках програми «Розвиток українських лідерів» Вакарчук відвідуватиме курси та навчатиметься разом із провідними інтелектуалами й науковцями Центру, а також виступить із серією відкритих лекцій про Україну.

«Ми з нетерпінням чекаємо, щоби Слава Вакарчук приєднався до спільноти CDDRL цієї осені. Його присутність дуже посприяє нашому розумінню процесу демократичного перетворення України», – зазначив один із керівників Центру, Френсіс Фукуяма.

Сам Вакарчук теж написав про свої плани на цю осінь у Twitter, підкресливши, що це для нього велика честь.

Велика честь для мене провести осінній семестр в Стенфорді. Стану студентом і викладачем одночасно! Дякую @McFaul@FukuyamaFrancis за довіру! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) September 22, 2017

Нагадаємо, творча пауза гурту «Океан Ельзи» триватиме рік та завершиться 24-го серпня 2018-го року. За словами Святослава, він має намір осередитись на своєму внутрішньому світі і на тому, яким чином він може допомогти Україні найближчим часом.