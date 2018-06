The Hardkiss представили новий динамічний кліп, знятий на Подолі і Троєщині (відео)

Українська група The Hardkiss випустила новий кліп на трек Lovers. Відео розміщено на YouTube.

Як повідомляє ТСН, за словами учасників колективу, свіже відео про динамічну історію про пошук свободи, драйву і любові. Режисером відео Lovers виступив молодий режисер із США, Norton, який знімав кліпи для Chris Lake, Danny Brown, Brooke Fraser і St.

Зйомки нової історії від The Hardkiss проходили на Подолі, Троєщині та в околицях найцікавіших мостів Києва.

Читайте такожАтмосферна робота: соліста Depeche Mode відправили в космос в новому кліпі (відео)

Раніше новий відеокліп Тейлор Свіфт на композицію "Look What You Made Me Do" побив світовий рекорд, набравши за 24 години 28 млн переглядів.