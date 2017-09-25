The Hardkiss представили новий динамічний кліп, знятий на Подолі і Троєщині (відео)
11:23, 25 вересня 2017Суспільство
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Колектив випустив відео на трек Lovers.
Пісня "Lovers" не увійде до третього альбому The Hardkiss / instagram.com/the_hardkiss/
Українська група The Hardkiss випустила новий кліп на трек Lovers. Відео розміщено на YouTube.
Як повідомляє ТСН, за словами учасників колективу, свіже відео про динамічну історію про пошук свободи, драйву і любові. Режисером відео Lovers виступив молодий режисер із США, Norton, який знімав кліпи для Chris Lake, Danny Brown, Brooke Fraser і St.
Зйомки нової історії від The Hardkiss проходили на Подолі, Троєщині та в околицях найцікавіших мостів Києва.
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