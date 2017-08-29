"Хто порвав Адель, або тріумфальне повернення": відома співачка встановила світовий рекорд на YouTube (відео)
На даний момент кліп Свіфт вже набрав 52 млн переглядів. У кліпі співачка постає у різноманітних образах фатальних фарб.
Новий відеокліп Тейлор Свіфт на композицію "Look What You Made Me Do" побив світовий рекорд, набравши за 24 години 28 млн переглядів.
Попередній рекорд був заставлений британською співачкою Адель - у 2015 році за добу її кліп "Hello" подивилися 27,7 млн разів.
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На даний момент кліп Свіфт вже набрав 52 млн переглядів. У кліпі співачка постає у різноманітних образах фатальних фарб.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в США вручили нагороди MTV Video Music Awards-2017. Головну премію на церемонії завоював американський хіп-хоп-виконавець Кендрік Ламар. Його кліп на композицію Humble отримав нагороду "Відео року" MTV Video Music Awards 2017.
Також ми писали, кліп на пісню "Despacito" став найпопулярнішим в історії YouTube. 3 мільярда переглядів.