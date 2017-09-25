За час окупації Криму сотні ув'язнених до 2014 року осіб перевели до виправних установ в РФ – ООН

В Організації Об'єднаних Націй заявляють, що за час окупації Криму сотні ув'язнених до 2014 року осіб було переведено до виправних установ в Російської Федерації.

Про це йдеться у тематичній доповіді "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

"Згідно з даними міністерства юстиції України, на 20 березня 2014 року в єдиному слідчому ізоляторі Криму, в Сімферополі, містилися 1086 осіб, 1353 засуджених відбували терміни покарання в колонії суворого режиму в Сімферополі, 789 засуджених – в колонії загального режиму в Керчі і 67 засуджених – у виправному центрі в Керчі", - сказано у доповіді.

"Після окупації Криму всі чотири установи були включені до складу пенітенціарної системи Російської Федерації. Це призвело до переведення сотень осіб, що утримувалися під вартою в Криму, до виправних установ, розташованих в Російській Федерації", - заявили в ООН.

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У зв'язку з цим, повідомляється, що "після того, як Російська Федерація взяла Крим під свій контроль, місцеві суди припинили всі поточні апеляційні розгляди за українським законодавством, чим порушили права на гарантії справедливого судового розгляду".

"Українське кримінальне законодавство було скасовано, а вироки щодо відбування покарання у тюремному ув'язненні були перекваліфіковані відповідно до законодавства Російської Федерації, іноді на шкоду затриманим", - заявляють в ООН.

"Особи, котрі раніше трималися під вартою в Криму, скаржилися в Управління Верховного комісара ООН з прав людини на переповненість, яка, згідно зі ст. 3 Європейської конвенції з прав людини, може бути прирівняна до поводження, що принижує гідність. У Сімферопольському слідчому ізоляторі, максимальна місткість якого − 817 осіб, у березні 2014 року перебувало 1066 осіб, у грудні 2015 року − 1 532 осіб, і схожий рівень переповненості зберігся в 2016 року", - сказано у доповіді.

Також підкреслюється, що ключовим чинником переведення з Криму до Російської Федерації значного числа контингенту ув'язнених була відсутність у Криму спеціалізованих виправних установ.

"Це призвело до переведення неповнолітніх правопорушників, осіб, засуджених до довічного ув'язнення, і ув'язнених, які страждають на серйозні фізичні й психічні захворювання. Крім того, оскільки в Криму немає жіночих в'язниць, то за період з 18 березня 2014 року до 15 червня 2016 року 240 затриманих жінок, засуджених кримськими судами, були переведені для відбування терміну покарання до Російської Федерації", - наголошується у доповіді.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що міжнародне гуманітарне право суворо забороняє примусове переміщення з будь-яких мотивів осіб, котрі перебувають під захистом, зокрема й тих, котрі тримаються під вартою, з окупованої території на територію окупаційної держави. У зв'язку з цим нав'язування громадянства Російської Федерації жителям окупованої території не змінює їхнього статусу як осіб, котрі перебувають під захистом", - йдеться у доповіді.