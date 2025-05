Crimson Desert вийде в другому кварталі 2025 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S

На офіційному YouTube-каналі PlayStation Access з'явився новий геймплей амбітного RPG-екшену Crimson Desert, автори якого надихалися усім і одразу. Проєкт поєднує елементи "Відьмака", "Асасинів" і навіть "Зельди".

Ролик демонструє три масштабні битви з різними босами – кожен з них вирізняється унікальними здібностями і вимагає особливого підходу.

У якихось сутичках гравцям доведеться покладатися на рефлекси і швидко приймати рішення, в інших – проявити витримку і продумати тактику. Розробники з корейської студії Pearl Abyss роблять ставку на напружені, кінематографічні бої, де важливі не тільки навички, а й адаптація до мінливих умов.

Події Crimson Desert розгортаються в тому ж всесвіті, що і Black Desert Online. Спочатку проєкт замислювався як багатокористувацький приквел, проте пізніше студія Pearl Abyss змінила курс, перетворивши його на самостійну RPG з відкритим світом. За словами розробників, вони черпали натхнення з "Відьмака", останніх "Асасинів", TLOZ: Breath of the Wild і Ghost of Tsushima.

Автори Crimson Desert ще не назвали точну дату релізу, але відомо, що гра вийде в другому кварталі 2025 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S. Системні вимоги можна подивитися тут.

Тим, хто скучив за ігровим всесвітом "Відьмака", доведеться запастися терпінням. У CD Projekt RED раніше підтвердили, що нова частина з Цирі в головній ролі вийде не раніше, ніж у 2027 році.

Хоча в розробці також перебуває повноцінний, "зроблений з нуля", ремейк першого "Відьмака". За нього відповідає не CPDR, а інша студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Цілком можливо, що ремейк вийде раніше за The Witcher 4.

