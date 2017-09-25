В окупованому Криму 10 осіб досі вважають зниклими безвісти - ООН
Серед викрадених були проукраїнські активісти та прихильники Майдану, журналісти, кримські татари, колишні та діючі українські військовослужбовці.
В Організації Об'єднаних Націй наголошують, що в окупованому Росією Криму 10 осіб досі вважають зниклими безвісти. Про це йдеться у тематичній доповіді "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".
Зокрема, у доповіді нагадується, що "перший зафіксований випадок насильницького зникнення в Криму мав місце 3 березня, менш ніж через тиждень після встановлення проросійського уряду в Криму 27 лютого".
"З того часу зникли безвісти десятки людей, переважно у 2014 році. Більшість жертв були звільнені викрадачами через декілька годин або декілька днів, однак місцезнаходження деяких викрадених досі невідоме", - йдеться у доповіді.
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При цьому, уточнюється, що найбільша кількість насильницьких зникнень була зафіксована у березні 2014 року, коли у Криму було викрадено як мінімум 21 особу.
"Серед викрадених були проукраїнські активісти та прихильники Майдану, журналісти, кримські татари, колишні та діючі українські військовослужбовці. Вони трималися без права спілкування і листування й часто піддавалися фізичному і психологічному насильству з боку озброєних осіб, імовірно належних до кримської самооборони і однієї з груп «казаків». Більшість жертв було звільнено через декілька годин або декілька днів незаконного тримання під вартою, під час якого вони не мали жодних контактів із родичами й адвокатами", - заявляють в ООН.
"Управління Верховного комісара ООН з прав людини документально зафіксувало 10 випадків, де щезлі особи досі вважаються зниклими безвісти. Це шестеро кримських татар, три етнічні українці і одна особа змішаного (російсько-татарського) етнічного походження; всі – чоловіки. Семеро зникли у 2014 році, двоє – у 2015 році, один – у 2016 році", - наголошується у доповіді.
Окремо сказано, що 1 жовтня 2014 року самопроголошений "голова Криму" вирішив створити «контактну групу» з питань зникнень та інших інцидентів за участю кримських татар.
"Група провела перше засідання 14 жовтня 2014 року за участю представників слідчих органів і родичів п’яти зниклих безвісти кримських татар, але досягла лише незначних результатів, зокрема провела обмін інформацією та ухвалила рішення про передачу розслідуваних справ до центрального Слідчого департаменту Російської Федерації", - стверджується у доповіді.
"Станом на 12 вересня з десяти справ стосовно вищезгаданих осіб, зниклих безвісти, кримінальне розслідування триває тільки в одній. Слідство у шести справах призупинено через неможливість установити підозрюваних, а у трьох справах жодних слідчих дій не проводилося, тому що про зникнення, як стверджується, ніхто не заявляв", - заявляють в ООН.
"У п’яти випадках свідками було порушено питання про можливу причетність державних суб’єктів, тому що свідки бачили, що жертв викрали чоловіки, одягнені у форму, яку пов'язують із силами безпеки або кримською самообороною. Серед обставин, що можуть свідчити про політичні мотиви решти п’яти випадків, - характеристика жертв, які були проукраїнськими активістами або мали зв'язки з Меджлісом", - сказано у доповіді.
Як повідомляв УНІАН, у доповіді ООН також закликала Росію відновити застосування українських законів в окупованому Криму.