У Чернівецькій області викрили нелегальну майстерню по ремонту та переробці зброї (фото)

Поліція Чернівецької області викрила нелегальну майстерню з ремонту і переробки зброї. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції в Чернівецькій області.

Встановлено, що майстерню облаштував у власному гаражі 57-річний мешканець районного центру Чернівецької області.

«У приміщенні зброярні оперативники виявили набори цифрових і літерних клейм для набиття й зміни номерів вогнепальної зброї, запчастини різного типу, ножі, а також набої різного калібру», - йдеться уповідомленні.

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Також час обшуку правоохоронці знайшли три гладкоствольні рушниці та револьвер «Наган-С» з ознаками переробки, дві нарізні гвинтівки невстановленого зразка, два оптичні приціли, п’ять ножів, чотири металеві банки з порошкоподібною речовиною, схожою на порох, 59 набоїв калібру 7,62 мм, 32 набої калібру 5,6 мм і різні запчастини до зброї.

Правоохоронці направили вилучене у Чернівецький Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Відомості за даним фактом співробітники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статті 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення або зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ виявила в зоні АТО два російських вогнемета.