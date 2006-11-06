“ДніпрАЗОТу” відключили газ

“ДніпрАЗОТ” просить Януковича і Бойка сприяти у врегулюванні поставок газу на підприємство

ВАТ “ДніпрАЗОТ” (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) звернулося з листом до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА, голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимира ШЕЛУДЧЕНКА і голови правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігоря ВОРОНІНА з проханням сприяти у врегулюванні ситуації, що склалася з поставками природного газу на підприємство.

Про це йдеться у зверненні ВАТ “ДніпрАЗОТ”, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, у своєму зверненні “ДніпрАЗОТ” повідомляє, що з 1 листопада ц.р. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" без офіційного повідомлення і зазначення причин в односторонньому порядку припинило виконання зобов`язань із забезпечення природним газом підприємства за укладеним раніше договором.

"Припинення газопостачання ВАТ “ДніпрАЗОТ” веде до аварійної зупинки виробництва, робить реальною можливість виникнення техногенної катастрофи, завдає прямих і непрямих збитків підприємству, ставить перед керівництвом питання про відправлення у вимушені неоплачувані відпустки більшої частини багатотисячного колективу, створюючи соціальну напруженість в регіоні", – наголошується у зверненні.

У листі також говориться, що ВАТ “ДніпрАЗОТ” залишає за собою право звернення до суду з метою захисту законних прав та інтересів, а також стягнення збитків з винної сторони.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) і ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" звернулися до Господарського суду Дніпропетровської області з позовними заявами, в яких просять суд зобов`язати ЗАТ "УкрГаз-Енерго", ДК "Укртрансгаз" і облгази виконувати свої зобов`язання за укладеними раніше договорами поставки природного газу на підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ “ДніпрАЗОТ” (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, каустичної соди, хлору і входить до п`ятірки найбільших хімічних підприємств України.

ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене в лютому 2006 року. НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) належить по 50% акцій товариства. RosUkrEnergo реалізує весь природний газ, що поставляється до України, тільки "УкрГаз-Енерго", яке потім продає його промисловим споживачам або газотрейдерам.