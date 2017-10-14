Турчинов: українська армія стає однією з найбільш боєздатних в Європі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що українська армія стає однією з найбоєздатніших у Європі.

Про це йдеться у вітанні секретаря РНБО з нагоди Дня свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, розміщеному на сайті відомства.

«Сьогодні подвійне свято - День Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України. Вони співпадають не випадково. На опіку і заступництво Пресвятої Богородиці - покровительки Українського народу, Війська Запорізького та Української Повстанської Армії, здавна покладалися наші предки», – зазначив він.

За словами секретаря РНБО, це свято сповнене важливим змістом, бо пов'язане зі «споконвічною боротьбою за свободу».

На переконання Турчинова, саме поєднання історичної пам'яті та духовних традицій – «фундамент, на якому ми будуватимемо демократичну європейську державу».

«Сьогодні українська армія стає однією з найбільш боєздатних в Європі. Наші славетні воїни - гідні спадкоємці духовних цінностей і продовжувачі славетних діянь предків, захищають від агресора свою Батьківщину. Успіх наших перемог у протистоянні з сильним і жорстоким ворогом - не тільки в сучасній зброї і професіоналізмі військовослужбовців, але, перш за все, в єдності нації», - підкреслив він.

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Турчинов привітав зі святом всіх захисників і патріотів України.

«Нехай Господь береже всіх вас та Україну. Вічна пам'ять полеглим героям! Ваші імена навічно записані на скрижалях новітньої історії України, ваш безсмертний подвиг є прикладом для нових поколінь українців», - резюмував він.

Як відомо, День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці. Є державним святом і неробочим днем.