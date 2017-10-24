На Волині школярі пішли на осінні канікули на тиждень раніше через економію коштів

У Волинській області для школярів міста Нововолинська через економію коштів на тиждень раніше розпочалися осінні канікули.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління освіти Нововолинська Микола Остапюк.

За його словами, осінні канікули для майже 5,5 тис. школярів міста, які навчаються у 9 школах, розпочалися 23 жовтня, тобто, на тиждень раніше рекомендованого Міністерством освіти України терміну.

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«Перенесення канікул-це вимушена міра, пов’язана з нестачею коштів. Ми повинні економити кошти вже зараз, не чекаючи коли наприкінці року не знатимемо, де їх взяти»,- зазначив Остапюк.

Чиновник повідомив, що за попередніми підрахунками, перенесення осінніх канікул дасть можливість зекономити 700 тис. грн. міського бюджету.

При цьому він запевнив, що перенесення не позначиться на виконанні навчальних програм. До школи діти повернуться 30 жовтня.