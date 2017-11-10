Apple готує власний серіал з Дженніфер Еністон і Різ Уїзерспун

Голлівудські знаменитості Дженніфер Еністон і Різ Візерспун знімуться в серіалі від Apple. Про це заявила компанія-виробник нового телевізійного продукту, яка серйозно вирішила підкорити новий для себе ринок, пише THR.

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"Це так хвилююче возз'єднатися з неповторною Дженніфер Еністон під час роботи над нашим новим телешоу! Не можу дочекатися, коли ви це побачите!" - написала Візерспун, анонсувавши нову програму.

Відзначається, що Apple об'єдналася з компанією Стівена Спілберга Amblin Television, щоб дати друге життя серіалу "Дивовижні історії". Очолювати проект буде один з головних шоураннерів США Браян Фуллер – автор серіалів "Американські боги" і "Ганнібал".

Оригінальний серіал виходив з 1985 по 1987 рр. Серед його творців були Стівен Спілберг, а також Мартін Скорсезе. Всього вийшло два сезони.

Apple, яка останнім часом впевнено намагається скласти конкуренцію Netflix і Amazon, відразу замовила два 10-серійних сезони. Візерспун та Еністон не тільки виконають головні ролі, але і виступлять співпродюсерами. Коли шоу вийде в ефір, не повідомляється.