Посилення покарання за порушення ПДР: усі пропозиції уряду щодо зменшення смертності на дорогах

У затверджених урядом пропозиціях змін до нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху пропонується підвищити штрафи та посилити покарання за порушення ПДР.

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував пропоновані зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення покарання водіїв, зокрема, за керування транспортним засобом в нетверезому стані.

“Внести зміни до статті 286 Кримінального кодексу України... Там, де у нас про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, такі: перш за все, пропонуємо збільшити покарання за вже передбачені цією статтею норми Кримінального кодексу України злочини. Крім того, пропонуємо внести зміни до тієї статті кодексу, якою передбачено окрему відповідальність за порушення правил дорожнього руху, вчинене у нетверезому стані, і призначити за це сурове покарання. Так, пропонуємо встановити відповідальність за порушення ПДР особами, вчинене у нетверезому стані, що спричинило середньої тяжкості ушкодження, і передбачити покарання за це — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від трьох до п’яти років”, - сказав Аваков.

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Також, додав він, пропонується підвищити покарання за порушення ПДР у нетверезому стані, що спричинило смерть. “За порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами у нетверезому стані, що спричинило смерть або заподіяне тяжке тілесне ушкодження, — покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років”, - зазначив він.

Також Аваков запропонував обмежити максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 км на годину. “Встановити максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населеному пункті 50 км на годину. Зараз максимальна швидкість 60 км на годину”, - додав він.

За його словами, згідно з міжнародними дослідженнями, така швидкість є найбільш оптимальною з точки зору забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. “Встановлено, що при зменшенні максимально допустимої швидкості в населених пунктах з 60 до 50 км на годину кількість ДТП, зокрема, ДТП з тяжкими наслідками, суттєво зменшиться”, - наголосив міністр.

Також у МВС запропонували збільшити розміри штрафів, зокрема, за перевищення швидкості та за керування транспортом без прав. “Збільшити розміри штрафів за деякі види адміністративних правопорушень, зокрема, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш як 50 км на годину в межах міста встановити штраф 3400 грн. Зараз цей штраф 510 грн. За залишення місця ДТП встановити штраф 3400 грн, а також передбачати можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк до шести місяців. Зараз цей штраф 255 грн. За керування транспортним засобом особою, яка немає права керування таким транспортним засобом, встановити штраф у розмірі 10 200 грн, а в разі вчинення такого повторного правопорушення — 40 тис. 800 грн. Зараз за все це передбачається штраф 510 грн”, - сказав Аваков.

Крім того, згідно з пропонованими змінами, передбачається штраф у розмірі 20 тис. 400 грн за керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування, а за повторне вчинення цього правопорушення протягом року — 40 тис. 800 грн. Нині стягнення становить 510 грн.

Водночас Аваков запропонував збільшити строк накладання адміністративних стягнень до одного року (зараз три місяці) з моменту виявлення правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння чи під впливом лікарських препаратів.

«Сьогодні через ряд причин, суб’єктивного і об’єктивного характеру, таких, як штучне затягування розгляду адміністративних матеріалів, завантаженість або неукомлектованість судів тощо, масово трапляються випадки, коли на день розгляду справи цієї категорії вже минув строк за накладення адміністративного стягнення”, - пояснив Аваков.

Разом з тим він запропонував запровадити фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. “Вжити заходів щодо фактичного запровадження фото- та відеофіксацій правил дорожнього руху - це стратегія, попри все — пересторога, заперечення і несприйняття цієї системи з боку окремих політиків та представників громадськості — ми вважаємо запровадження системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху найбільш дієвим, ефективним механізмом боротьби і безальтернативним механізмом боротьби з порушеннями та їх профілактикою”, - сказав міністр.

Також він запропонував зміни у порядок видачі посвідчення водія. Зокрема, видавати перше водійське посвідчення на строк до двох років. “Внести зміни до порядку видачі посвідчення водія, якими передбачити, що строки водійського посвідчення, отриманого особою вперше, становить два роки. І якщо протягом цих двох років особа вчиняє не більше двох адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху або не вчиняє їх взагалі, після закінчення дворічного терміну їй видається посвідчення водія строком на тридцять років без здачі додаткових екзаменів”, – зауважив міністр.

Згідно з пропозицією, в іншому разі для отримання посвідчення строком дії 30 років особа повинна повторно скласти іспит на право керування транспортним засобом.