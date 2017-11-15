ДПСУ посилила охорону кордону зі Словаччиною через активізацію незаконної міграції

Державна прикордонна служба України посилила охорону кордону зі Словаччиною додатковим персоналом, військовою технікою і службовими собаками через активізацію незаконної міграції.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«У зв’язку з активізацією незаконної міграції, яка останнім часом спостерігається на українсько-словацькому кордоні, рішенням керівництва Держприкордонслужби на ділянку Чопського загону вислано додаткові резерви прикордонного відомства», - йдеться у повідомленні.

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Найбільш загрозливі ділянки посилені додатковим персоналом, військовою технікою та службовими собаками.

«Військовослужбовцям, які прибули на ущільнення державного кордону та допомогу штатному персоналу, визначено завдання максимальної протидії незаконній міграції та іншим протиправним діям на термін до локалізації обстановки. Прикордонників екіпірували найсучаснішими видами спецтехніки, що дозволить максимально ефективно виявляти та затримувати порушників прикордонного законодавства», - зауважили у прес-службі ДПСУ.