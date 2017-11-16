Російські силовики після обшуку в будинку кримськотатарської вчительки забрали її чоловіка

Російські силовики в Криму після обшуку в будинку вчительки кримськотатарської мови забрали її чоловіка. Про це в Facebook повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», активісти якого допомагають сім'ям незаконно ув'язнених в окупованому Криму.

«Мустафу Мустафаєва повезли до Севастополя. У відповідь на обурення місцевих жителів, які зібралися біля будинку, силовики, саджаючи його в машину, сказали: він сам виявив бажання... Матері Мустафи Мустафаєва стало зле. Біля будинку залишаються люди, які чекають на ордер, який мають надати силовики», - йдеться в повідомленні.

Ленара Мустафаєва разом із сином поїхали за машинами силовиків.

Після анексії Криму ФСБ Росії здійснює на півострові регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фігуранта справи «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова окупаційна влада Криму засудили на 5 років колонії суворого режиму.