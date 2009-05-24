Помер один з винахідників "Віагри"
Роберту Ферчготту було 93 роки
Помер американський науковець, нобелівський лауреат Роберт Ферчготт (Robert Furchgott), дослідження якого, зокрема, привели до створення препарату "Віагра".
Донька науковця Сьюзан підтвердила газеті New York Times, що її батько помер у вівторок в Сіетлі, не доживши менше місяця до 93 років.
Ферчготт проводив дослідження з окислом азоту, який вважався до того вкрай шкідливим газом, за участю якого виникають смог і кислотні дощі. Проте після робіт Ферчготта з цією хімічною речовиною з`ясувався її позитивний вплив на роботу серцево-судинної системи, зокрема, під його дією розширюються кровоносні судини і стимулюється кровообіг.
Ці властивості окислу азоту лягли в основу відомого препарату для боротьби з еректильною дисфункцією "Віагра".