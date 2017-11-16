Не забути на війні: У Верховній Раді проходить виставка світлин родин полонених бійців (фото)

16 листопада за сприяння народних депутатів з УКРОПу у Верховній Раді проходить виставка світлин родин українських військовополонених «Не забуті. Забуті на війні».

Організатори заходу – ГО «Батальйон національного захисту «Кривбас» та «Берегиня». За допомогою фотовиставки вони хочуть привернути увагу народних депутатів до проблеми звільнення заручників та розшуку безвісти зниклих бійців, які стали жертвами неоголошеної та не визнаної на офіційному рівні війни.

«Тривожно, що у ХХІ столітті є люди, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Боляче, що держава мало опікується такими родинами», – зазначила керівник ГО «Берегиня» Алла Макух.

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Матір полоненого поставила за приклад Кривий Ріг на Дніпропетровщині. У цьому місті укропівці ініціювали виділення одноразової допомоги у розмірі 100 тис. грн сім'ям полонених і зниклих безвісти.

«У Дніпропетровській області таких родин близько сорока, в інших містах і селах України їх не так багато. Невже державі чи місцевій владі так тяжко їм допомогти?» – зауважила керівник громадської організації.

Зі свого боку, голова Ради ветеранів АТО партії УКРОП, куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник зазначив, що зараз на території ОРДЛО утримують понад півтори сотні заручників. Однак це число досить умовне, адже бойовики так званих ЛНР і ДНР взагалі не надають доступу до інформації про бранців.

За словами ветерана, влада може сприяти процесу визволення бранців принаймні шляхом запровадження офіційного статусу військовополонених, однак за чотири роки неоголошеної війни цього не сталося.

«У нас немає статусу полонених, це лише гарні слова. Та найстрашніше, що влада забула не лише про хлопців на війні, а й про їхні родини на вільних територіях», – підкреслив Микола Колесник.

У експозиції виставки представлені фотографії та відеоінсталяції за участю сімей полонених військових. Також охочі можуть придбати невеличкі сувеніри, зроблені руками дітей заручників. Зібрані кошти підуть на допомогу родинам бранців.