На Житомирщині вшанували пам’ять вояків армії УНР, яких 1921 року розстріляли більшовики

Сьогодні на Житомирщині, у селі Базар Народицького району, вшанували пам’ять вояків армії Української Народної Республіки, яких 1921 року розстріляли більшовики.

Як передає кореспондент УНІАН, жалобні заходи почалися покладанням квітів до Меморіалу пам’яті жертв більшовицького терору. Після цього відбувся мітинг. Учасники заходу - голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма, депутат облради Сидір Кізін, громадські активісти, члени націоналістичних організацій, місцеві жителі - наголошували на необхідності зберігати пам'ять про історичні події, шанувати подвиг героїв Базару, а також загиблих в АТО на сході України українських вояків.

Учасники мітингу вислухали історичну довідку про події 96-річної давнини та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв другого зимового походу армії УНР.

«Сюди я приїхав у травні місяці і мене здивував стан цього комплексу. Повертаючись додому я багато про це думав – чому ми українці, патріоти, так відносимося до нашої культурної спадщини і до своїх предків ? Оглянувши меморіал, на наступного ранку я поговорив із головою обласної ради і, за підтримки депутатського корпусу облради було прийнято рішення виділити кошти на відновлення цього меморіального комплексу",- сказав, виступаючи на мітингу, Гундич.

За його словами, роботи з відновлення меморіалу ще не завершені, "але те, що вже зроблено показує, що все разом буде виглядати привабливо і достойно".

Гундич зазначив, що сьогодні учасники заходу віддали шану загиблим за Україну.

"Таким чином, ми висловлюємо свою шану і повагу тим бійцям, які загинули тут у 1921 році. Мені приємно, що люди із усієї України приїхали сюди, аби віддати честь Героям, які тут загинули. 359 чоловік було розстріляно на цьому місці і жоден з них не погодився перейти на бік ворога. Я сьогодні хочу дати доручення головам місцевої райдержадміністрації та об’єднаної громади, а також старості села Базар, щоб меморіал і надалі утримувався у належному стані",- сказав Гундич.

Також він пообіцяв, що на Житомирщині кожного року в обласному бюджеті закладатимуть кошти, щоб такі місця слави та героїзму українців були у належному стані. "Я вірю в те, що хлопці, які тут полягли, спостерігають за нами з небес. Сьогодні вони дають нам наснаги і своїм прикладом показали, як потрібно боротися із ворогом. Я вірю у те, що вони моляться, аби Україна була незалежною, процвітаючою, економічно зростаючою державою і це дає нам віру і натхнення боротися за Україну, яку ми хочемо її мати. Вічна пам’ять героям! Слава Україні!», – зазначив Ігор Гундич.

Отже, сьогодні більше двохсот чоловік долучилися до вшанування пам'яті українських героїв, які героїчно загинули в боротьбі за свободу України.

У Базарі відбулися: молебень, панахида, мітинг, історичний диспут за участі науковців, презентація патріотичної літератури, виставка світлин воїнів російсько-української війни 2014-2017 років, виступи кобзарів і лірників, концерт-реквієм за участі гуртів «КораЛЛі», «Хорея Козацька», «PoliKaрп» та«Тінь Сонця».

Також сьогодні тут відбувся Всеукраїнський патріотичний фестиваль «Герої Базару», приурочений до відзначення 96-ї річниці Другого Зимового походу армії Української Народної Республіки.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич 22 травня цього року відвідав цей меморіал та переконався в тому, що він потребує реставрації. Вже наступного дня, у День Героїв, Гундич повідомив, щомеморіал пам’яті Героїв Базару буде відреставровано. Він також поставив завдання відновити меморіальний комплекс загиблим до 96-річниці трагедії.

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Як сьогодні побачили учасники вшанування пам’яті вояків Армії УНР, меморіал вдалося відновити вчасно.

Довідка УНІАН. 17 листопада 1921 року в селі Малі Міньки поблизу села Базар у ході другого зимового походу Армії Української народної республіки відбувся бій Волинської групи армії УНР під командуванням генерал-хорунжого Юрія Тютюнника з більшовицькими окупантами - 9-ю Кримською дивізією Григорія Котовського. У бою загинули понад 400 українських солдатів та офіцерів, 537 опинилися в полоні, з яких десятки поранених померли, а 359 полонених перевели до Базару й утримували у церкві. Із 359 полонених учасників походу жоден не погодився перейти на службу до Червоної армії, за що 23 листопада 1921 р. у Базарі їх всіх розстріляли більшовики. На місці цих подій споруджено Меморіал пам'яті жертв більшовицького терору.

Восени 1921 року відбулась остання спроба армії УНР звільнити Україну від більшовиків. ІІ Зимовий похід є частиною низки подій, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою українського народу в 1917-1921 рр. – Української революції. На території Народицького району розстріляно 359 полонених, у бою загинуло 250 вояків. З 1921 року їх могили знаходилися в занедбаному стані. 26 серпня 2000 року на місці поховання відкрито меморіальний комплекс учасникам ІІ Зимового походу. 11 жовтня 2002 року відбулося урочисте перепоховання останків 46 воїнів УПА, які загинули в бою 17 листопада 1921 року. Автор проекту пам’ятника – житомирський архітектор Олександр Борис. Меморіал було споруджено за кошти української діаспори у Великобританії.