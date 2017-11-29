Російський суд залишив у СІЗО викрадених українських прикордонників

18:19, 29 листопада 2017
Суспільство
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За даними адвоката, прикордонників затримали за кілька десятків метрів від лінії кордону на російській території.

Дзюбак в суді повідомив, що перетнув кордон для

Лефортовський районний суд у Москві продовжив арешт українським прикордонникам Богдану Марцоню і Ігорю Дзюбаку, викраденим на кордоні України та Росії в Сумській області, ще на два місяці, до 5 лютого 2018 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосила суддя Олена Галіханова.

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Стосовно кожного заарештованого українця було окреме засідання. Засідання тривали не більше 10 хвилин. У нарадчій кімнаті суддя була близько трьох секунд. Засідання проходило в закритому режимі, оскільки у справі нібито є «секретні матеріали». Журналістів навіть забули запросити на оголошення першого вердикту.

Українських прикордонників звинувачують у незаконному перетині кордону. У залі суду Дзюбак повідомив, що дійсно перетнув кордон для «отримання інформації».

За даними адвоката, їх затримали за кілька десятків метрів від лінії кордону на російській території.

Марцоню продовжили термін на 2 місяці / фото УНІАН

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

У той же час у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Наприкінці жовтня двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили в Москву, в СІЗО "Лефортово".

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Теги: #викрадення українських прикордонників#українські прикордонники у СІЗО