Російський суд залишив у СІЗО викрадених українських прикордонників

Лефортовський районний суд у Москві продовжив арешт українським прикордонникам Богдану Марцоню і Ігорю Дзюбаку, викраденим на кордоні України та Росії в Сумській області, ще на два місяці, до 5 лютого 2018 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосила суддя Олена Галіханова.

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Стосовно кожного заарештованого українця було окреме засідання. Засідання тривали не більше 10 хвилин. У нарадчій кімнаті суддя була близько трьох секунд. Засідання проходило в закритому режимі, оскільки у справі нібито є «секретні матеріали». Журналістів навіть забули запросити на оголошення першого вердикту.

Українських прикордонників звинувачують у незаконному перетині кордону. У залі суду Дзюбак повідомив, що дійсно перетнув кордон для «отримання інформації».

За даними адвоката, їх затримали за кілька десятків метрів від лінії кордону на російській території.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

У той же час у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Наприкінці жовтня двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили в Москву, в СІЗО "Лефортово".