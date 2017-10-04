В Росії підтвердили затримання двох українських прикордонників

Російська сторона підтвердила, що затримала 2 українських прикордонників. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.

Він повідомив, що сьогодні було з’ясовано, що двох прикордонників немає на робочих місцях.

За його словами, були проведені розслідування і встановлено, що автомобіль знаходиться біля лінії державного кордону.

Серватюк додав, що українська сторона зробила запит до російських прикордонників і “російська сторона проінформувала, що ними затримано двох громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями Державної прикордонної служби України”.

Крім того, він повідомив, що російська сторона попросила надати документи, які підтверджують цю інформацію і “на завтра планується проведення прикордонно-представницької зустрічі в результаті якої очікуємо, що буде здійснено повернення українських прикордонників і за результатами розслідування буде з’ясовано причину — як вони були затримані на російській території”.

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За словами представника ДПСУ, один із затриманих це начальник відділу прикордонної служби і він був на службі, так само як і його заступник.

Він зауважив, що на сьогоднішній день немає більше деталей, яким чином вони з’явилися на російській території і як вони були затримані російськими прикордонниками — “чи це випадкове порушення режиму кордону під час моніторингу ділянки державного кордону, коли збились і втратили орієнтування та потрапили на територію РФ, чи якісь інші обставини”.

Серватюк підкреслив, що на цій ділянці кордону в Сумській області нерідко відбуваються такі ситуації.

“На сьогоднішній день і ми маємо багато затримань, як російських військовослужбовців, так і громадян РФ, які в силу тих чи інших обставин порушили режим державного кордону”, - сказав заступник голови прикордонного відомства.

Він також додав, що тепер двох військовослужбовців очікує рішення суду мабуть йдеться про російський суд, який може винести або попередження, або штраф, або утримання під вартою протягом 10 діб. Він сподівається, що завтра оперативно суд ухвалить рішення і дасть змогу, щоб була здійснена передача Україні наших прикордонників.

Він ще раз повідомив, що зв’язку з прикордонниками не було з 20 години вчорашнього вечора.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу державного кордону на Сумщині.

Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію, про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

У свою чергу, прокуратура Сумщини розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення двох співробітників ДПСУ.