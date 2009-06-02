Нацбанк проведе спецаукціон з продажу швейцарських франків

00:39, 02 червня 2009
Суспільство
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Інформація з комерційного банку

Національний банк України 5 червня проведе спеціальний аукціон з продажу швейцарських франків.

Як повідомили УНІАН в одному з комерційних банків, про це говориться в листі НБУ від 29 травня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюються тільки на безплатній основі.

 

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