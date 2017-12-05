Знайдений археологами тисячолітній колодязь в Олевську зроблять туристичним об’єктом

Знайдений археологами тисячолітній колодязь в Олевську на Житомирщині зроблять туристичним об’єктом, де можна буде скуштувати джерельної води. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову Олевської об'єднаної територіальної громади Олега Омельчука.

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За його словами, йдеться про чи не найстаріший в Україні тисячолітній колодязь. «На наступний рік розкопки колодязя продовжаться. Ми плануємо побудувати оглядову площадку, щоб усі бажаючі могли побачити цей об’єкт. Зараз звозимо матеріал, щоб укріпити верхній зовнішній шар ґрунту. Спеціалісти будуть намагатися відновити споруду, використовуючи стародавні технології зведення, щоб можна було кожному спробувати джерельної води з тисячолітнього колодязя», – зазначив Омельчук.

За його даними, археологічна експедиція, яка влітку цього року проводила розкопки древлянського колодязя Х-го століття, дійшла до глибини 9 метрів.

"За словами археологів, можливе заглиблення ще на 3 метри. Верхній діаметр розкопки становить 10 метрів. Колодязь складається з унікального зрубу. Всередині археологи виявили велику кількість знахідок, що датуються VІІІ-ІХ століттям", - повідомляють в облдержадміністрації.

Зараз науковці проводять дослідження цих знахідок. "Має пройти експертиза, яка визначить точну дату заснування міста, адже, як показують знахідки, у VIIІ столітті тут вже знаходилося не просто поселення, а велика територіальна структура», – розповів Омельчук.

Нагадаємо, цього літа в Олевську проходили розкопки унікального об'єкта – древлянського колодязя X століття. Археологи припускають, що у Х столітті місцеве городище спалили, і колодязь під час руйнувань зберіг можливі рештки.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Рівненщині виявили рештки, які можуть належати знатному князівському роду.