Житомирський військовий інститут відзначив чергову річницю з дня заснування (фото)

Сьогодні Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова відзначає чергову, 103-тю, річницю з дня заснування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністраці, урочисті заходи пройшли 8 грудня у Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера.

За словами начальника інституту Олександра Левченка, для його закладу цей рік був нелегким, але досить продуктивним. «Інститут динамічно розвивається, ми працюємо над новими науковими розробками, які будуть використовуватися у зоні антитерористичної операції. Попереду - багато роботи. Бажаю всім нових перемог. Зі святом!», - сказав він у вітальному слові, звертаючись до учасників урочистостей.

Також Левченко підкреслив, що очолюваний ним інститут готує висококваліфікованих військових фахівців – офіцерів тактичного рівня. "Тут також здійснюють наукові дослідження щодо підвищення оперативних і бойових можливостей Збройних сил України та інших військових формувань", - зазначив він. Окрім цього, на заході прозвучало, що 156 офіцерів, прапорщиків, солдатів, а також близько 150 курсантів інституту є учасниками бойових дій.

Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих учасників антитерористичної операці – випускників інституту.

Нагадаємо, Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова є єдиним в державі унікальним багатопрофільним міжвидовим вищим військовим навчальним закладом розвідки, управління і високих технологій. Цей навчальний заклад був утворений у 1914 -му році для підготовки фахівців протиповітряної оборони. На сьогоднішній день інститут готує як військових, так і цивільних фахівців у галузях радіотехніки, системної інженерії, інформаційної та кібернетичної безпеки. Також інститут має велику наукову школу, досліджує та розробляє роботизовані системи військового призначення, а також має досвід участі в бойових діях на сході України.