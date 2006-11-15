Суд відмінив регіональний статус російської мови в Донецьку

У Донецьку Ворошиловський районний суд задовольнив позов прокуратури на рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Як повідомив керівник управління у зв`язках з громадськістю міськради Максим РОВІНСЬКИЙ, рішення суду стосується лише самої назви рішення "Про використання російської мови в місті Донецьку як регіональної", а також його першого пункту, який свідчить: "Використовувати російську мову в м.Донецьку як регіональну в розумінні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у спосіб, що не перешкоджає розвиткові державної української мови".

Водночас М.РОВІНСЬКИЙ наголосив, що суд залишив у силі два інші пункти. Один пункт стосується рішення, в якому йдеться про право міськради використовувати російську мову безпосередньо у своїй роботі. В іншому пункті сказано про підтримку "звернення депутатів Донецької обласної ради до Верховної Ради України з питання надання російській мові статусу державної мови поряд з українською".

На питання, чи міськрада оспорюватиме рішення суду, М.РОВІНСЬКИЙ впевнено відповів: "Так, буде".