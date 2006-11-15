Хмельниччина підпише договір з Московською областю

У грудні цього року Хмельниччина планує підписати договір про співпрацю із Московською областю.

Про це під час прес-конференції з нагоди 100 днів своєї роботи на посаді голови Хмельницької облдержадміністрації заявив Олександр БУХАНЕВИЧ. Угода про співпрацю Хмельницької області із Московським регіоном уже розроблена і направлена на погодження у Міністерство закордонних справ України і до Російської Федерації.

«Це буде перший крок, що дозволить транспортувати нашу продукцію на територію Російської Федерації. Уже перші переговори, які були проведені, свідчать, що справа розвиватиметься, а не залишиться на рівні паперових домовленостей», - підкреслив голова ОДА.

У рамках угоди передбачається також відновлення роботи Хмельницького аеропорту, за участю російських інвесторів. Неабияким досягненням, на думку О.БУХАНЕВИЧА, було б запровадження авіаліній «Хмельницький-Санкт-Петербург» та «Хмельницький-Москва».

За прогнозами губернатора, 2007 рік може стати роком надходження у регіон чималих інвестицій. Наприклад, ЗАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» отримає інвестиції у розмірі 50 млн євро, а Шепетівським заводом «Пульсар» зацікавився інвестор, який уже має досвід розвитку підприємництва на Хмельниччині.