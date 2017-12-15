Вбивча "Червона сова": журналісти перевірили, якою суїцидальною грою захопилися підлітки в Україні (відео)

В Україні набирає популярності нова смертельно небезпечна гра "Червона сова".

Журналістку "Джедаїв" Катерину Колган, яка заради експерименту вступила до групи смерті, змусили різати власні руки й не тільки.

Гравців змушують не спати, дитину перетворюють фактично на зомбі. "Ті, хто все це придумав, дуже грамотно це прорахували: вони спочатку вибивають людину зі сну, роблять з неї зомбі, а потім нею керують. Цей стан приводить до втрати самокритики, навіть до шизофренії", - розповів Юрій Погорецький, сомнолог.

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Журналісти створили фейкову сторінку Поліни, їй нібито 14, вона має суїцидальні нахили. Головне правило у грі - бути онлайн, миттєво відповідати на завдання кураторів, а також дивитися психоделічні відео посеред ночі.

Потім починаються завдання: спочатку куратори наказали порізати руку й надіслати їм фото для підтвердження. На виконання завдання - 2 години. Останнє завдання - суїцид, за невиконання якого починають погрожувати й шантажувати.

Раніше ЗМІ повідомляли, що історія 14-річної Лери, зниклої 30 листопада у Києві, отримала несподіване продовження. Вона виявилася учасником гри "Червона сова".