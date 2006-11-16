У Чугуївській авіаційній бригаді застрелився офіцер

У середу, 15 листопада, близько 21.00 наклав на себе руки старший лейтенант 203-ї авіаційно-навчальної бригади, яка дислокується у Чугуєві Харківської області, Дмитро Колосов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Харкові міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, трагедія сталась на варті. Лейтенант із табельної зброї – пістолета Макарова вистрелив собі у голову.

Як сказав міністр, порушено кримінальну справу, і зараз з’ясовується, було це вмотивоване самогубство чи доведення до самогубства.

Для максимально об’єктивного розслідування від обов’язків відсторонено командира бригади, полковника Олександра КРИВЕНКА, а також офіцера штабу ВПС підполковника ЦИГАНКА.

За словами міністра, має бути забезпечена максимальна об’єктивність розслідування, аби пояснити сім’ї, колегам та суспільству дійсні причини трагедії і ступінь відповідальності причетних до цього осіб.