Львів – найкраще місто для життя в Україні

12 червня журнал «Фокус» представив третій щорічний рейтинг «55 кращих міст для життя в Україні». Переможцем рейтингу-2009 став Львів. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Першу позицію Львову забезпечили високі показники за всіма критеріями. Особливо високо експерти оцінили діловий та освітній потенціал Міста Лева, а також рівень культурних заходів і туристичну привабливість. За двома останніми критеріями Львів набрав максимальну кількість балів, зазначається у повідомленні прес-служби.

У рейтингу брали участь 70 міст, з яких були відібрані 55 кращих. Перша десятка лідерів виглядає так: Львів, Київ, Івано-Франківськ, Чернівці, Ялта, Харків, Одеса, Іллічівськ, Сімферополь і Севастополь.

Редакція за допомогою експертів оцінювала кожне місто за 55-бальною системою по 14 критеріях. Цього року «Фокус» пильніше оцінював діловий і фінансовий потенціал учасників, оскільки кризовий рік змістив пріоритети у бік економіки. Також, змінилися критерії оцінки житлово-комунальних послуг. Замість середньої плати за комунальні послуги (торішнього критерію) «Фокус» оцінював рівень забезпечення ними.

За висновком головного редактора журналу «Фокус» Михайла ГЛАДКОГО, «у 2007 і 2008 роках, перші місця рейтингу посідали невеликі міста, населення яких не перевищує півмільйона. Статистика цього року показала, що міста, які знаходяться поблизу великих, переживають економічні негаразди легше: у них високий запас фінансової міцності, більше можливостей з точки зору ринку праці».