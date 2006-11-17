Гонщик Мочанов втратив багато крові

Як повідомляв сайт УНІАН, в дорожньо-транспортну пригоду потрапив відомий український гонщик, ведучий програми “Екіпаж” на Першому національному каналі 37-річний Олексій МОЧАНОВ.

Прес-служба Головного управління МНС України в місті Києві надала УНІАН додаткову інформацію. Аварія сталася сьогодні опівночі на бульварі Лесі Українки, 16, що в Печерському районі Києва.

Автомобіль марки „Вольво 740” з номерами “ЕКІПАЖ ТЕСТ 1” злетів з дороги і врізався в опору електроосвітлення.

Щоб звільнити постраждалого, довелося викликати рятувальників, які за допомогою гідродомкрату розтиснули простір між сидінням та панеллю керування.

За даними МНС, у чоловіка відкритий перелом ноги, на руці - рвана рана. Як констатують медики, чоловік втратив багато крові.

Остаточну причину ДТП з’ясовують працівники ДАІ.