Лавринович Черновецькому не указ

Влада Києва не має наміру подавати документи про підвищення комунальних тарифів на реєстрацію в Міністерство юстиції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, відповідаючи на запитання, чи реєструватимуться нові тарифи в Мін’юсті.

«Ні, нам не потрібно їх затверджувати в Мін’юсті. Ми будемо відстоювати свої права навіть у суді, якщо це буде потрібно. І не збираємось подавати на затвердження, бо законом про місцеве самоврядування це не передбачено. В цьому законі записано, що затверджує тарифи виконавчий орган. Ми є виконавчим органом по закону», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, столична влада відстоюватиме позицію, що тарифи підписані не адміністрацією, а виконавчим органом. Якщо ж, зауважив А.ГОЛУБЧЕНКО, Мін’юст наполягатиме на реєстрації, то міська влада згодна на те, щоб у цю проблему втрутився суд. Він підкреслив, що нові тарифи набудуть чинності з 1 грудня.

У свою чергу, в інтерв’ю журналістам начальник Головного управління цінової політики Київської міськдержадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ зазначив, що взагалі міська влада дуже здивована заявами Міністерства юстиції. «У нас є свої особливості. Київська міська держадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу», - наголосив він. За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, те, що тарифи не потрібно реєструвати, підтверджують відповідні роз’яснення структурних підрозділів управління юстиції, які має міська влада. А крім того, за його словами, є рішення судових органів щодо інших аналогічних питань. «Думаю, що Мін’юст розбереться в цьому питанні і приведе свою позицію до норм діючого законодавства. Це однозначно не підлягає реєстрації», - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ. За його словами, була змінена законодавча база, і в зв’язку з цими змінами реєстрація не потрібна. «Раніше повноваження по затвердженню тарифів визначалися постановою Кабміну №1548 і були надані Київській міській держадміністрації. З виходом закону «Про житлово-комунальні послуги» повноваження перейшли до виконавчих комітетів відповідних рад, чим і є зараз столична міськдержадміністрація», - пояснив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ. За його інформацією, закон було прийнято в 2004 році, а окремі його положення набули чинності у 2005.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав низку розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня У Києві комунальні тарифи зростуть в середньому утричі.

10 листопада Мін’юст заявив, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є нечинними через не своєчасну реєстрацію.