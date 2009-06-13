Forbes назвав найдохідніші робітничі професії в США

Професія ліфтера-механіка названа найприбутковішою серед робітничих професій у США за версією журналу Forbes.

Заробіток такого фахівця співставний з окладом менеджерів Волл-стріт – найбільш кваліфіковані фахівці одержують до 100 тисяч за рік, а година їх роботи в середньому коштує 32,57 долара. Середній заробіток механіків-ліфтерів - 67 тисяч 750 доларів.

Зрівнятися з таким доходом серед "блакитних комірців" може тільки професійний аквалангіст та обхідник на залізниці, який відповідає за безпеку. Понад 76 тисяч на рік заробляють свердлувальники на Алясці (54370 - в середньому по країні), і електрики, які працюють на електростанціях. У топ також входять машиністи потягів і багато робітничих спеціальностей на залізничному транспорті, складальник мікросхем, робітник на автомобільному конвейєрі.

Попри високий попит на робітничу еліту, в середньому рівень безробіття серед робітничих професій досяг 9% наприкінці 2008 року.

Середня заробітна плата в США становить 42 тисячі 270 доларів за рік.

РІА "Новости"