Тяжкохвора українська співачка збирається вийти у прямий ефір (фото)

Українська співачка Євгенія Власова, яка раніше потрапила до реанімації і зараз бореться за життя, збирається вийти у прямий ефір. Про це свідчить запис артистки в Instagram.

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"Друзі мої, вітаю вас всіх з чудовими святами! Планую завтра вийти у прямий ефір о 21.00! Сподіваюся, вийде", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше мама Євгенії Власової розповідала, що її донька, яка потрапила до реанімації через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію, зараз заново вчиться їсти і вже сама розмовляє.