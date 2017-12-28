Тяжкохвора українська співачка збирається вийти у прямий ефір (фото)
21:48, 28 грудня 2017Суспільство
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У п'ятницю, 29 грудня, о 21:00 Власова хоче вийти в прямий ефір.
Власова потішила шанувальників постом в Instagram / фото instagram.com/eygeniavlasova
Українська співачка Євгенія Власова, яка раніше потрапила до реанімації і зараз бореться за життя, збирається вийти у прямий ефір. Про це свідчить запис артистки в Instagram.
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"Друзі мої, вітаю вас всіх з чудовими святами! Планую завтра вийти у прямий ефір о 21.00! Сподіваюся, вийде", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше мама Євгенії Власової розповідала, що її донька, яка потрапила до реанімації через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію, зараз заново вчиться їсти і вже сама розмовляє.
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