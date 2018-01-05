В Одеській області суд визнав документ терористичної організації "ЛНР"

Татарбунарський райсуд Одеської області визнав особу померлою на підставі документа, виданого самопроголошеною владою терористичної організації "ЛНР".

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Як повідомляється на офіційному сайті "Судова влада України", до суду звернулася громадянка, яка поінформувала про смерть свого чоловіка 30 вересня 2017 року в місті Молодогвардійськ Луганської області.

Для реєстрації смерті чоловіка заявниця звернулась до Станично-Луганського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, але отримала письмову відмову у проведенні такої реєстрації.

"Підставою для відмови стало те, що наданий для реєстрації смерті документ, а саме, свідоцтво про смерть, не є визначеним центральним органом виконавчої влади документом, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я та підтверджує факт смерті. Документи оформлені органами, установами та організаціями, які розташовані на території непідконтрольній українській владі, ставлять під сумнів легітимність оформлення свідоцтва про смерть", - зазначається в повідомленні.

Однак, "з метою захисту прав і свобод заявниці, рішенням Татарбунарського районного суду заяву громадянки щодо встановлення факту смерті громадянина України було задоволено".

Станом на 5 січня 2018 року дане рішення суду не набрало чинності.