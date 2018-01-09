Адвокати і родичі Ноздровської сумніваються, що затриманий є реальним убивцею

Адвокати і родичі вбитого юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської мають сумніви у тому, що затриманий за підозрою в її вбивстві Юрій Россошанський - реальний виконавець злочину.

Про це повідомив представник сторони потерпілої, адвокат Анатолій Худяков, повідомляє Українська правда.

"Зі ЗМІ нам стало відомо, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра. Але і у нас, як у представників сторони потерпілої, і у родичів Ірини - її дочки, зокрема, - викликає дуже великий сумнів, що затриманий - реальний виконавець", - заявив Худяков.

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За його словами, даний затриманий - "найлегша, проста версія, яка лежала на поверхні".

"Тіло Ірини знайшли недалеко від будинку Россошанських. Знайшли так, ніби його ніхто не ховав. Тобто його мали залишити так, щоб його знайшли. Тому перші, до кого б виникли питання - сім'я Россошанських", - зазначив Худяков.

При цьому він зазначив, що ситуація з вироком у справі, яким займалася в останні роки Ірина про загибель її сестри в результаті ДТП за участю Дмитра Россошанського, ще не була остаточною і його родичам за останні 2 роки "нічого не заважало скоїти вбивство".

"Говорити, що у Юрія Россошанського були мотиви - що Дмитра посадили і у справі поставлено крапку, - не можна. Захист Дмитра може використовувати закон про амністію ("Закон Савченко"- ред.), і Дмитро міг би досить швидко вийти за амністією. Відповідно, мотив для його батька жорстоко вбивати Ноздровську - дуже "натягнутий", - впевнений адвокат.

Худяков додав, що за роки розслідування і за час суду Юрій Россошанський поводився "досить стримано".

"Були коментарі, якісь загрози, але ніхто їх, і Ірина в тому числі, не сприймав як такі, що матимуть наслідки", - додав він.

Адвокат підкреслив, що у нього і у адвокатів виникають "дуже великі питання" в зв'язку з тим, що правоохоронці не дають їм ознайомлюватися з матеріалами справи.

"Чи не хочуть від нас щось приховати ... тому що ми миттєво побачимо, якщо доказова база - слабка", - зазначив Худяков.

"Однозначно одне - справу було підготовлено, а час - вибрано. Замовником і виконавцем. І виконано грамотно", - заявив адвокат.

За даними Худякова, справу за фактом вбивства Ноздровской порушено за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" (до 15 років ув'язнення).

"На мій погляд, тут - ч.2 ст.115, де покарання - до довічного ув'язнення. Але тяжкість покарання має бути встановлена ​​з урахуванням того, яким способом було скоєно злочин, з яких мотивів. На тілі Ірини - 15 колотих ран", - заявив адвокат.

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Він додав, що родичі загиблої "хотіли б розуміти реальну картину" в результаті розслідування, а не "отримати козла відпущення, на якого зручно повісити справу".

Як повідомляв УНІАН 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіціі в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи ввійшли працівники Головного слідчого управління і Департаменту кримінального розшуку Нацполіціі. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли під особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згідно з попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

Сьогодні, 8 січня, в поліції повідомили про затримання людини, яка підозрюється у вбивстві Ноздровської. За інформацією журналіста Айдера Муждабаєва, що підозрюваним є близький родич Россошанського.

Радник керівника МВС, народний депутат України Антон Геращенко зазначив, що мотив убивства - помста Ноздровській за її правозахисну діяльність.

Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено підозру.