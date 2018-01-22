День Соборності: у Києві на міст Патона пригнали броньовик "Петлюра" (фото)

У Києві на мосту Патона на честь Дня Соборності люди утворили живий ланцюг, що об'єднав береги Дніпра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ініціатор заходу Вадим Васильчук.

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"Вітаємо зі святом! З Днем Соборності! Як й обіцяли: ось наш сюрприз - броненосець "Петлюра!" - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, відзначають 99-ту річницю проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки – Дня Соборності України.