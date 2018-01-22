День Соборності: у Києві на міст Патона пригнали броньовик "Петлюра" (фото)
10:54, 22 січня 2018Суспільство
2212
Як сюрприз на захід пригнали броньовик "Петлюра".
На заході помітили броньовик "Петлюра" / фото facebook.com/vadym.vasylchuk
У Києві на мосту Патона на честь Дня Соборності люди утворили живий ланцюг, що об'єднав береги Дніпра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ініціатор заходу Вадим Васильчук.
Читайте такожУ Житомирі з нагоди відзначення Дня Соборності України утворять "живий ланцюг"
"Вітаємо зі святом! З Днем Соборності! Як й обіцяли: ось наш сюрприз - броненосець "Петлюра!" - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, відзначають 99-ту річницю проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки – Дня Соборності України.
фото facebook.com/vadym.vasylchuk
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: День Соборності України