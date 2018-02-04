У Києві сьогодні стежать за порядком близько 2 тисяч правоохоронців

Сьогодні має відбутися черговий марш "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.

У Києві сьогодні стежать за порядком близько 2 тисяч поліцейських і нацгвардійців.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Як відомо, сьогодні в центральній частині столиці, згідно з поданими до Київської міської державної адміністрації заявками, заплановано кілька заходів, в яких візьмуть участь кияни та представники інших регіонів.

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"Щоб належним чином забезпечити безпеку учасників і не допустити провокацій, за порядком стежать поліцейські і військовослужбовці НГУ. Всього в центральній частині міста несуть службу близько 2 тис. правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що відомо про запланований на сьогодні черговий марш "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.