Кримськотатарський активіст вийшов з-під арешту в окупованому Сімферополі

У неділю, 4 лютого, під будівлею ізолятора у Сімферополі зібралося близько 60 осіб, щоб зустріти Енвера Кроша.

У Сімферополі вийшов на свободу кримськотатарський активіст Енвер Крош, якого засудили на 10 діб за "пропаганду екстремістських організацій".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У неділю, 4 лютого, під будівлею ізолятора у Сімферополі зібралося близько 60 осіб, щоб зустріти Енвера Кроша.

"Не дуже хочеться зараз говорити про арешт і затримання. Скажу одне: ми не розраховуємо на справедливість наших судів, але це не привід залишатися осторонь і не підтримувати співвітчизників", – сказав активіст після виходу на свободу та подякував усім за підтримку.

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Нагадаємо, російські силовики вранці 25 січня провели обшуки в Джанкої в будинку Енвера Кроша. Після цього його доставили в райвідділ поліції. Активісти повідомляють, що у Кроша вилучили телефон, планшет і ноутбук.

Чоловіка звинуватили в адміністративному правопорушенні за ч. 1 ст. 20.3 російського кодексу (пропаганда або публічне демонстрування атрибутики або символіки екстремістських організацій) і заарештували на 10 діб.