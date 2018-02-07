У Дніпрі попрощалися з волонтером Леонідом Краснопольским, який загинув у ДТП (відео)

Молебень провели у єврейському центрі Менора, зібралися сотні людей.

Із відомим волонтером Леонідом Краснопольским, який 4 лютого загинув у ДТП, попрощалися у Дніпрі.

Як передає "5 канал", молебень провели у єврейському центрі Менора. Зібралися сотні людей.

ВІДЕО: 5 канал

"Ми прощаємося з ним, як з побратимом бойовим, оскільки у нього був свій фронт. Одного разу він мені сказав, що допустив свою одну дурість: відмовив одному хлопцю і згодом дізнався, що він загинув в Іловайському котлі. Після того він ніколи жодній людині ні в чому не відмовляв", - розповів доброволець полку "Дніпро-1" Едуард Наумов.

Леонід Краснопольський - переселенць. До 2014-го був успішним дизайнером одягу в Донецьку. Із початком російської агресії допомагав українським армійцям на блокпостах, за це бойовики його і ув'язнили.

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Згодом чоловіка обміняли і він разом із родиною переїхав до Дніпра, де став активним учасником волонтерського руху, одягав армійців у військову амуніцію та бронежилети. Також, щоб допомогти українській армії, заснував бренд hunta.in.ua, який став відомим в усій країні. Підтримував безліч благодійних проектів.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 4 лютого, в Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув Краснопольський.